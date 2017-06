Nintendo: Totgesagte leben länger!

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Viele haben Nintendo (WKN: 864009) bis vor wenigen Monaten noch abgeschrieben. Zu weit weg seien die Konkurrenten Microsoft (WKN: 870747) mit der Xbox und Sony (WKN: 853687) mit der Playstation. Die Wii U floppte ja gemeinhin schließlich, das sahen Beobachter letztlich als Gnadenschuss.



Aber dann: Wie aus dem Nichts drei grandiose Lebenszeichen im Laufe des letzten Jahres, die für beispiellose Euphorie und weitere Fantasie sorgen.



Schauen wir mal, was die Nintendo-Aktie konkret in der jüngeren Vergangenheit bewegt hat, und möglicherweise künftig bewegen wird.

1. Lebenszeichen: Pokémon Go

Angefangen hat die signifikante Wiederbelebung mit dem Smartphone-Spiel Pokémon Go, das es im letzten Sommer geschafft hat,…