Nintendo: Super Mario rennt den roten Zahlen davon!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Liebe Leser,

was kommt einem in den Sinn, wenn man an den Spielekonzern Nintendo denkt? Richtig! Die Antwort heißt Super Mario. Eben jener quirlige Klempner unterhält ganze Generationen von Videospielfans. Wieder einmal scheint es so, dass sich Nintendo bei dem kleinen Italiener bedanken darf. Grund hierfür sind die aktuell vorgestellten Quartalszahlen des zurückliegenden Weihnachtsgeschäfts.

Schwarze Zahlen

In den Monaten Oktober bis Dezember erreichten die Japaner einen operativen Gewinn von umgerechnet 265 Millionen Euro. Trotz eines Gewinnrückgangs von etwa 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist das Ergebnis in Bezug auf die schwierige Marktsituation recht gut. Nach drei Verlustquartalen in Folge dürften die nun veröffentlichten schwarzen Zahlen wieder für gute Stimmung in Kyoto sorgen.

Smartphones – die Zeitenwende

Wenden wir uns etwas der momentanen Situation am Videospielmarkt zu, um zu sehen, welche Probleme Nintendo in der Vergangenheit hatte. Mit der Einführung des Smartphones auf dem Massenmarkt Ende des letzten Jahrzehnts veränderte sich auch die Spielewelt nachhaltig. Die leicht eingängigen und zumeist kurzweiligen Spiele, die auf den Mobiltelefonen jederzeit und ohne große Probleme konsumiert werden können, trugen maßgeblich zu einer Veränderung beziehungsweise Erweiterung der Kundschaft bei. Spieler, welche vormals keinerlei Bezugspunkte zu Computerspielen hatten, stiegen aufgrund der leichten Zugänglichkeit mit ein und bescherten der Industrie einen lukrativen Boom.

Nintendo kommt spät

Im Grunde genommen hat Nintendo diese Entwicklung lange Zeit verschlafen. Die von den Japanern angebotenen Mobilkonsolen (Nintendo DS) konnten im Vergleich zur Smartphone-Konkurrenz nicht bestehen. Dies änderte sich erst kurz vor Weihnachten des letzten Jahres. Am 15. Dezember 2016 wurde das Mobilspiel Super Mario Run veröffentlicht, welches zunächst nur auf den Apple-Betriebssystemen (iOS) läuft. Erst im März ist eine Konvertierung auf Android-Systeme zu erwarten. Mit dem neuen sowie gut umgesetzten Hüpfabenteuer war Nintendo rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft im wichtigen Smartphone-Markt angekommen. Auch das im letzten Jahr extrem erfolgreiche Pokemon Go, welches von Niantic entwickelt und von Nintendo veröffentlich wurde, trug einen guten Teil dazu bei.

Was ist mit Nintendo Switch?

Bei der neuesten Heimkonsole Nintendo Switch (Veröffentlichung am 3. März 2017) gehen die Entwickler den bereits bei der Wii U eingeschlagenen Weg weiter und versuchen mobiles Spielen mit stationärem Spielen zu verbinden. Ob die Konsole hält, was sie verspricht, bleibt zunächst abzuwarten. Wie so oft in jener Branche dürfte der anfängliche Hype – meiner Meinung nach – einer späteren Ernüchterung weichen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse