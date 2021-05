Nintendo Aktie: Warum die “Nintendo-Ehe” in den sozialen Medien im Trend liegt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Die Ankündigung der Hochzeit zwischen zwei Prominenten in Japan wurde in den sozialen Medien als “Nintendo-Ehe” bezeichnet, da beide in Werbungen von Nintendo Co. Ltd (OTC:NTDOY), berichtete Kotaku am Mittwoch.

Was geschah

Die Heirat zwischen dem Schauspieler und Musiker Gen Hoshino und der Singer-Songwriterin Yui Aragaki führte dazu, dass der Begriff “Nintendo-kon” oder “Nintendo Marriage” auf der Plattform von Twitter Inc. (NASDAQ:TWTR) in Japan ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung