Nintendo-Aktie: Switch-Boom!

Der Schöpfer des Super Mario-Franchise-Unternehmens Nintendo Co Ltd (OTC: NTDOY) hat in seinem Gewinnbericht die Prognose für Switch-Handheld-Konsolen angehoben. Für das im März 2021 endende Jahr werden 24 Millionen Switch-Handheld-Konsolen verkauft, 26% mehr als die zuvor prognostizierten 19 Millionen Einheiten.

Was geschah

Das in Kyoto ansässige Glücksspielunternehmen verdreifachte seinen halbjährlichen Betriebsgewinn auf etwa 2,8 Milliarden Dollar (291,4 Milliarden JPY), verglichen mit 900,1 Millionen Dollar



