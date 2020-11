Nintendo-Aktie: Rekord!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Nintendo Co Ltd (OTC: NTDOY) verkaufte im Oktober in den USA insgesamt mehr als 735.000 Einheiten der Konsolen Switch und Switch lite. Es war der zweithöchste Monat Oktober aller Videospielkonsolenverkäufe nach den 807.000 verkauften Einheiten des Wii-Systems im Jahr 2008, berichtete Engadget. Dem Bericht der NPD zufolge beläuft sich der Gesamtabsatz von Nintendo Switch in den USA seit seiner Gründung auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



