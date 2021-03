Nintendo Aktie: Krasser Bericht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Nintendo Co. Ltd (OTC:NTDOY) plant, eine Switch-Konsole mit einem größeren Samsung OLED-Display im Jahr 2021 zu enthüllen, in der Hoffnung, dass der Schritt die Weihnachtsverkäufe ankurbeln würde, berichtete Bloomberg am Mittwoch.

Samsung wird bereits im Juni mit der Massenproduktion der 7-Zoll-OLED-Panels mit 720p-Auflösung beginnen, mit einem monatlichen Ziel von fast einer Million Einheiten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Bloomberg.

