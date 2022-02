Nintendo-Aktie mit Gaming-Streaming: Über 3,9 % Dividendenrendite haltbar?

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Die Nintendo-Aktie (WKN: 864009) besitzt im Moment über 3 % Dividendenrendite. Im vergangenen Börsenjahr 2021 schüttete der japanische Videospielekonzern 2.220 Japanische Yen an die Investoren aus. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 56.720 Yen läge der Wert sogar bei 3,9 %. Ohne Zweifel ein attraktives Preisniveau.

Insgesamt erscheint die Nintendo-Aktie gemessen an ihren fundamentalen Kennzahlen preiswert bewertet. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit einem Wert von ca. 14 auf einem günstigen Niveau. Die große Preisfrage lautet jedoch: Bleibt dieses Niveau erhalten?

Das wollen wir heute einmal etwas näher herausfinden. Insbesondere die Dividende soll dabei in den Fokus rücken. Bereits hier dürften sich jedoch ziemlich schnell die Geister scheiden.

Nintendo-Aktie: Haltbar? Ja, aber …

Grundsätzlich können wir mit Blick in die Historie zwar sagen, dass es seit der Ausschüttung für das Jahr 2014 in Höhe von 100 Yen ein rasantes Wachstum gegeben hat. Aber auch, dass das Management der Nintendo-Aktie nicht konsequent eine stets konstante Dividende anstrebt. Nein, sondern in den vergangenen zehn Jahren hat es insgesamt zwei Kürzungen gegeben. Aber eben auch ein so bemerkenswertes Wachstum in der Vergangenheit. Trotzdem zeigt sich hier: Der Videospielekonzern ist zyklisch, die Ausschüttungssumme je Aktie in gewisser Weise dadurch auch.

Gemessen an einem zuletzt ausgewiesenen Jahresgewinn in Höhe von 4.032 Yen existiert mit einem Ausschüttungsverhältnis von 55 % zwar reichlich Raum, um eine konstante Dividende zu gewährleisten. Trotzdem sollten wir ebenfalls festhalten: Die operative Basis ist schon jetzt leicht rückläufig. Ein besonders starkes COVID-19-Jahr 2020 hat durch überproportionale Switch-Verkäufe die Ergebnisse aufgewertet.

Für die ersten sechs Monate des abweichend verlaufenden Geschäftsjahres 2022 liegt das Ergebnis je Aktie bei 1.446 Yen, nach einem Vorjahreswert von 1.789 Yen. Das zeigt, dass die Nintendo-Aktie in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich nicht an den Erfolg vorheriger Jahre anknüpfen kann. Wohl aber trotzdem auch, dass der Erfolg auf vergleichsweise hoher Basis noch haltbar ist. Was das für die Dividende bedeutet, das müssen wir im weiteren Verlauf sehen.

Weniger zyklische Basis …?

Das Management der Nintendo-Aktie setzt auf eine etwas weniger zyklische Basis. Mit Switch Online und Abonnentenmodellen kann das möglich sein. Aber auch durch das Lizensieren von Freizeitparks und mit Merchandising. Trotzdem dürfte es immer einen gewissen zyklischen Kern aufgrund der Konsolen und der Videospiele geben.

Die Dividende der Nintendo-Aktie ist daher theoretisch haltbar. 3,9 % Dividendenrendite könnten möglich bleiben. Trotzdem sollten Foolishe Investoren nicht primär für die Einkommensvorzüge investieren. Nein, sondern einen anderen, attraktiven Kern finden. Sowohl die Historie als auch das leicht schwankende Zahlenwerk zeigt, dass eine Kürzung über kurz oder lang eben nicht auszuschließen ist.

Der Artikel Nintendo-Aktie mit Gaming-Streaming: Über 3,9 % Dividendenrendite haltbar? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Nintendo. The Motley Fool empfiehlt Nintendo.

Motley Fool Deutschland 2022