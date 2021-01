NinjaRMM erweitert globale Präsenz und integriert acht neue Sprachen

Berlin (ots/PRNewswire) - NinjaRMM unterstützt ab sofort acht neue Sprachen: Zu Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch kommen nun Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch und Russisch hinzuHeute kündigt NinjaRMM (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050318-1&h=2851533670&u=https%3A%2F%2Fwww.ninjarmm.com%2Fde%2F&a=NinjaRMM) die Implementierung von acht weiteren Sprachen an, womit das Unternehmen nun insgesamt 12 Sprachen unterstützt. Dadurch wird NinjaRMM's Produkt zugänglicher für IT-Experten auf der ganzen Welt und trägt zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf seinem Weg zum Marktführer im Bereich Fernwartungs- und -verwaltungsplattform bei."IT-Management war für Unternehmen noch nie so wichtig wie heute. Allerdings waren IT-Experten bisher eingeschränkt bei der Wahl ihrer Werkzeuge, um die komplexen Anforderungen zu bewältigen", sagt Sal Sferlazza, CEO von NinjaRMM. "NinjaRMM wurde mit Blick auf Sicherheit entwickelt und verbindet diese gekonnt mit leistungsstarken Funktionen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche, um sämtlichen unternehmerischen Anforderungen gerecht zu werden. Wir freuen uns darüber, durch die Erweiterung um acht neue Sprachen zusätzlichen internationalen Nutzern ein besseres Anwendererlebnis bei der Fernwartung und -verwaltung bieten zu können.""Die neuen Lokalisierungen unserer Produkte stellen eine bedeutende Investition in die Zukunft des Unternehmens in Europa und Lateinamerika dar", sagt André Schindler, General Manager für EMEA bei NinjaRMM. "NinjaRMM wurde von Managed Service Providern und internen IT-Abteilungen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien auf der Suche nach einer besseren Option schnell angenommen. Wir erfahren eine erhöhte Nachfrage, insbesondere aus den nord- und südeuropäischen Ländern und haben unsere Wachstumsstrategie auf diese Märkte ausgerichtet."Sämtliche Produkte von NinjaRMM werden die neu hinzugekommenen Sprachen unterstützen - sowohl Ninja Data Protection (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050318-1&h=2887600413&u=https%3A%2F%2Fwww.ninjarmm.com%2Fde%2Fbackup%2F&a=Ninja+Data+Protection), NinjaRMM's Cloud-basiertes Backup-Produkt als auch das neueste Update der Plattform auf Version NinjaRMM 5.0 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050318-1&h=925593776&u=https%3A%2F%2Fwww.ninjarmm.com%2Fde%2Fblog%2Fninjarmm-5-0%2F&a=NinjaRMM+5.0).NinjaRMM wurde von Internetseiten für Fachrezensionen wie G2 und SourceForge als eine der besten Fernwartungs- und -verwaltungsplattformen ausgezeichnet. Um mit Ihrer kostenlosen Testphase zu starten, klicken Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050318-1&h=1799237975&u=https%3A%2F%2Fwww.ninjarmm.com%2Fde%2Fkostenlosetestversionformular%2F&a=hier).Über NinjaRMMNinjaRMM bietet leistungsstarke, Cloud-basierte Fernwartungs- und -Verwaltungssoftware für Managed Service Provider, Systemhäuser und interne IT-Abteilungen. Die Plattform zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche aus und erhöht die Effizienz im Unternehmen durch die Zusammenführung von Überwachung, Benachrichtigung, Patching, Antivirus, Backup und IT-Automatisierung. NinjaRMM wurde von Seiten für Nutzerbewertungen wie G2Crowd, SourceForge und Capterra als Vorreiter ausgezeichnet und zum führenden RMM in 8 Kategorien gewählt, darunter Benutzerfreundlichkeit, Produktausrichtung, Qualität des Kundensupports sowie Generelle Kundenzufriedenheit. NinjaRMM unterhält Niederlassungen in San Francisco, Los Angeles, Austin, Tampa und Berlin. Erfahren Sie mehr unter www.ninjarmm.de (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050318-1&h=3515349253&u=http%3A%2F%2Fwww.ninjarmm.de%2F&a=www.ninjarmm.de) oder beginnen Sie Ihre kostenlose Testphase (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050318-1&h=4245382082&u=https%3A%2F%2Fwww.ninjarmm.com%2Fde%2Fkostenlosetestversionformular%2F&a=kostenlose+Testphase).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1122826/NinjaRMM_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3050318-1&h=3707866161&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1122826%2FNinjaRMM_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1122826%2FNinjaRMM_Logo.jpg)Original-Content von: NinjaRMM, übermittelt durch news aktuell