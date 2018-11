Ningxia Qinglong Pipes Industry: Kann die was?

Für die Aktie Ningxia Qinglong Pipes Industry stehen per 19.11.2018 8,38 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Ningxia Qinglong Pipes Industry zählt zum Segment "Bauwesen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Ningxia Qinglong Pipes Industry auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ningxia Qinglong Pipes Industry-Aktie hat einen Wert von 1,52. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (23,36). Wie auch beim RSI7 ist Ningxia Qinglong Pipes Industry auf dieser Basis überverkauft (Wert: 23,36). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Ningxia Qinglong Pipes Industry.

2. Dividende: Ningxia Qinglong Pipes Industry hat mit einer Dividendenrendite von 1,41 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,96%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Construction Materials"-Branche beträgt -0,55. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Ningxia Qinglong Pipes Industry-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Ningxia Qinglong Pipes Industry in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Ningxia Qinglong Pipes Industry haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Ningxia Qinglong Pipes Industry bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.