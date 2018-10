Ningbo veranstaltet internationalen Karneval, leistet Beitrag zum Austausch der Kulturen im Rahmen der Seidenstraßeninitiative

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Touristen in Ningbo kamen währendder gerade zu Ende gegangenen Goldenen Woche in China in den Genusseines chinesisch-französischen Kulturfestes. Der InternationaleKarneval Ningbo-Nizza 2018 wurde in der Hafenstadt in derchinesischen Provinz Zhejiang gefeiert. Inspiration war der Karnevalvon Nizza, eine der weltweit größten und bekanntestenKarnevalsveranstaltungen mit einer Tradition von über 700 Jahren undTeil des immateriellen Kulturerbes der UNESCO.Der Internationale Karneval Ningbo-Nizza 2018 war eine offizielleVeranstaltung des EU-China Tourism Year 2018 (28. September bis 3.Oktober) und lockte mehr als 150.000 Einheimische und Touristen an.Diese erlebten einen authentischen europäischen Karneval mitcharakteristischen Eindrücken von Ningbo, der von HundertenBerichterstattern in- und ausländischer Medien begleitet wurde.Der Karneval Ningbo-Nizza vereinte kulturelle Elemente von Ningbomit der authentischen französischen Lebensfreude und brachte so diebesondere Kultur von Ningbo den Besuchern und durch die Medien auchdem Weltpublikum näher.Rudy Salles, zweiter Bürgermeister von Nizza, bezeichnete denKarneval Ningbo-Nizza als großen Erfolg. Er lobte die wunderschöneStadt und freute sich über die Begeisterung der einheimischenBevölkerung.Der Karneval ist Ningbos neueste Initiative zur Unterstützung derchinesischen Seidenstraßeninitiative. Er ist mittlerweile einwichtiges Symbol für das zukünftige Wachstum der Stadt alsinternationale Destination für Touristen und Vergnügungssuchende.Neben einem großen Umzug gab es einen Ningbo City Tourism ImageAmbassador Contest, ein chinesisch-französisches kulinarisches Festund ein Lichtspektakel.Pressekontakt:Shuang Wu86-10-63073498Original-Content von: Ningbo Nice Carnival Organizing Committee, übermittelt durch news aktuell