Ningbo stärkt die ,Belt-and-Road'-Handelsbeziehungen mit der 3. China-CEEC Investment and Trade Expo

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Die 3. China-CEEC Investment andTrade Expo findet vom 8. bis 12. Juni 2017 in Ningbo, ProvinzZhejiang, statt. Die Ausstellung mit Produkten aus mittel- undosteuropäischen Ländern (Central and Eastern Europe, CEE)demonstriert die Leistungen der Stadt Ningbo beim Aufbau vonHandelsbeziehungen mit CEE-Ländern und dient alsKooperationsplattform.Ningbo ist eine bekannte und wichtige Hafenstadt in China undbildet einen der Ausgangspunkte der antiken maritimen Seidenstraße.Seit Beginn der Belt-and-Road-Initiative 2013 hat Ningbo seineBemühungen verstärkt, seinen Wirtschaftssektor für ausländischeInvestitionen, Wettbewerb und Expertenwissen zu öffnen.Bei der fünf Tage dauernden Veranstaltung werden mehr als 3.000einzigartige Produkte aus den 16 CEE-Ländern im Ningbo InternationalConference Center präsentiert. Zu den weiteren Highlights zählen einForum zum Thema Kundenkooperation zwischen China und den CEE-Ländernmit dem Ziel der Logistikunterstützung, ein Bürgermeistergipfel, beidem "intelligenter" Transport diskutiert wird sowie eineBusiness-Matching-Veranstaltung mit dem Schwerpunkt aufgrenzübergreifenden E-Commerce.Als Gastgeber der Veranstaltung seit 2015 hat Ningbo ein starkesHandelswachstum mit den CEE-Ländern zu verzeichnen. Ende 2016erreichte der Wert aller Im- und Exporte zwischen der Stadt und den16 CEE-Ländern 2,4 Milliarden US-Dollar. 78 Projekte von Investorenaus den CEE-Ländern haben ihren Standort in Ningbo.Die Veranstaltung fördert den internationalen Handel und eröffnetneue Kooperationsmöglichkeiten zwischen Unternehmen aus Ningbo undden CEE-Ländern. Ungarn hat im Ningbo-CEE-Industriepark Handels- undKultureinrichtungen eingerichtet. Im Ningbo Imported Commodity Centerhaben lokale und ausländische Geschäftsleute Länderpavillonsaufgebaut, in denen Produkte aus den CEE-Ländern verkauft werden."Indem wir mehr Möglichkeiten und Plattformen zur Stärkung unsererVerbindungen bieten, bauen wir Ningbo zu einem Eingangstor ersterWahl für den Import und zu einem Drehkreuz für mehr Wareneingänge ausden CEE-Ländern aus", sagte Yijun Tang, stellvertretender Parteichefder Provinzregierung von Zhejiang und Parteichef der Stadtverwaltungvon Ningbo.Informationen zur China-CEEC Investment and Trade ExpoDie China-CEEC (Central and Eastern Europe countries) Investmentand Trade Expo ist ein zentrales Projekt der Belgrad- und derSuzhou-Leitlinien für die Kooperation zwischen China und den mittel-und osteuropäischen Ländern. Es ist zudem die erste Messe mit einemSchwerpunkt auf Handel und Investitionen zwischen China und denCEE-Ländern.Original-Content von: CEEC Organization Committee Office, übermittelt durch news aktuell