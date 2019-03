Ningbo Runhe High-Tech Materials: Das sollte jetzt jeder wissen!

Ningbo Runhe High-Tech Materials, ein Unternehmen aus dem Markt "Commodity Chemikalien", notiert aktuell (Stand 02:55 Uhr) mit 20,4 CNY beinahe unverändert (+0.21 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Wie Ningbo Runhe High-Tech Materials derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ningbo Runhe High-Tech Materials. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Ningbo Runhe High-Tech Materials zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Ningbo Runhe High-Tech Materials erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -23,97 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +13,99 Prozent im Branchenvergleich für Ningbo Runhe High-Tech Materials bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -23,97 Prozent im letzten Jahr. Ningbo Runhe High-Tech Materials lag 13,99 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.