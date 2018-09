Ningbo Orient Wires & Cables: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Für die Aktie Ningbo Orient Wires & Cables aus dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shanghai am 28.09.2018 ein Kurs von 9,19 CNY geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Ningbo Orient Wires & Cables entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Ningbo Orient Wires & Cables liegt bei 46,91, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Ningbo Orient Wires & Cables bewegt sich bei 38,64. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Ningbo Orient Wires & Cables-Aktie ein Durchschnitt von 8,15 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,19 CNY (+12,76 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (8,88 CNY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,49 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Ningbo Orient Wires & Cables-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Ningbo Orient Wires & Cables erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Ningbo Orient Wires & Cables hat mit einer Dividendenrendite von 0,48 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,92%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Electrical Equipment"-Branche beträgt -1,43. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Ningbo Orient Wires & Cables-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.