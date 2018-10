Ningbo Nice International Carnival 2018 - Ein Vermächtnis der chinesisch-europäischen Beziehungen

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Die Abschlusszeremonie des NingboNice International Carnival 2018 beendete eine erfolgreicheeinwöchige Veranstaltung in der Xinghu Road im Bezirk Jiangbei in derStadt Ningbo, China.Nach sechs Tagen des authentischen internationalen Karnevals kamdie offizielle Veranstaltung des chinesisch-europäischenTouristikjahres 2018 und das erste große internationale Kultur- undTourismusintegrationsprojekt, das vom Komitee für kommunaleTourismusentwicklung Ningbo mitveranstaltet wurde, zu einemerfolgreichen Abschluss.Anwesend war Jennifer Barbosa-Salles, Präsidentin derTourismuskommission der Provinz Alpes Cote d'Azure, Frankreich.Während der sechstägigen Veranstaltung mit Tausenden voninternationalen Besuchern fanden Tag und Nacht Aktivitäten statt,darunter Paradefestwagen aus aller Welt, künstlerische Darbietungenwährend der Parade und am Ningbo-"Nizzatag" (Nizza Day), derParadewettbewerb "Göttin" (Goddess), der Karneval-Gastgeberwettbewerbund ein chinesisch-französisches Lifestyle-Festival. Auf der Vielzahlder Veranstaltungen an diesen sechs Tagen konnten die Teilnehmer aufbeispiellose Weise internationale darstellende Kunst in Ningboerleben. Internationale und inländische Touristen vergnügten sichfröhlich auf dem Festival und der touristische Slogan "A port of theancient Silk Road, a city of pleasure" (Ein Hafen der antikenSeidenstraße, eine Stadt der Freude") wurde in der ganzen Stadtumgesetzt.Während der einwöchigen Veranstaltung konnte Frau JenniferBarbosa-Salles bekannte Sehenswürdigkeiten Ningbos wie die "LiangZhu"-Statuen mit Liebesgeschichten, den "Trommelturm" und die "TianFeng-Pagode" besichtigen und die warme und farbenfrohe Volkskultur inNingbo genießen. Auf der Abschlusszeremonie sagte FrauBarbosa-Salles, dass sie sich geehrt fühlt, als Vertreterin derfranzösischen Tourismusbranche an der Veranstaltung teilzunehmen. Siebedankte sich beim Komitee für kommunale Tourismusentwicklung inNingbo, und bei den Performance-Teams aus Italien, Spanien, Ungarn,den Niederlanden und Österreich für ihre künstlerische Inspiration.Sie dankte insbesondere dem chinesischen Publikum dafür, dass esseine Freude, Leidenschaft und Begeisterung für den internationalenKarneval teilte.In einer Rede auf der Abschlusszeremonie erklärte Wan Yawei vomständigen Ausschuss der Stadtverwaltung und des Ministeriums fürÖffentlichkeit von Ningbo: "Als eine der offiziellen Aktivitäten deschinesisch-europäischen Touristikjahres 2018 wird dieser Ningbo NiceInternational Carnival einen starken Eindruck in der Geschichte derchinesisch-französischen und chinesisch-europäischen Beziehungenhinterlassen. Durch den Karneval wurde der Welt die Stadt Ningbo alsinternationales und pulsierendes Kulturzentrum präsentiert."Während der gesamten Woche waren neben Hunderten vonMedienvertretern aus der ganzen Welt schätzungsweise 150.000Live-Zuschauer anwesend. Über 700 Artikel und Videos wurden über denNingbo Nice International Carnival 2018 veröffentlicht. AmEröffnungstag übertrugen CCTV French Channel, People's Daily undPhoenix Media die Veranstaltung live mit über acht MillionenZuschauern. Am Nationalfeiertag in China wurde der Karneval in denNachrichten von CCTV übertragen und Hunderte von Millionen Zuschauerkonnten die Höhepunkte der Veranstaltung miterleben. Der Karneval hatsich als globales Ereignis etabliert.Durch den kulturellen Austausch und die Tourismusindustrie bleibtdie Stadt Ningbo ein aktiver Teilnehmer der Belt and Road-Initiative,um sich als eine international anerkannte Stadt zu etablieren.Zum Abschluss des Ningbo Nice International Carnival. 2018verbleibt in der Stadt ein beispielloses Vermächtnis derTourismuskooperation zwischen China und Europa.Pressekontakt:Yiping Zhou+86-177-4352-44972410239359@qq.comOriginal-Content von: Ningbo Tourism Development Committee, übermittelt durch news aktuell