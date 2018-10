Ningbo Huaxiang Electrical: Was jetzt zu tun ist!

Für die Aktie Ningbo Huaxiang Electrical aus dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 28.09.2018 ein Kurs von 11,3 CNH geführt.

Die Aussichten für Ningbo Huaxiang Electrical haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Ningbo Huaxiang Electrical erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -56,22 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automotive"-Branche sind im Durchschnitt um -9,1 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -47,12 Prozent im Branchenvergleich für Ningbo Huaxiang Electrical bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,7 Prozent im letzten Jahr. Ningbo Huaxiang Electrical lag 57,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Ningbo Huaxiang Electrical zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ningbo Huaxiang Electrical beläuft sich mittlerweile auf 16,1 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 11,3 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -29,81 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 11,35 CNH. Somit ist die Aktie mit -0,44 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".