Ningbo Gaofa Automotive Control System: Was Sie wissen sollten?

Für die Aktie Ningbo Gaofa Automotive Control System aus dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 07.03.2020, 01:00 Uhr, ein Kurs von 18.47 geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Ningbo Gaofa Automotive Control System erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,94 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -22,15 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +36,09 Prozent im Branchenvergleich für Ningbo Gaofa Automotive Control System bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -19,35 Prozent im letzten Jahr. Ningbo Gaofa Automotive Control System lag 33,3 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 3,25 % ist Ningbo Gaofa Automotive Control System im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (2,45 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,8 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Anleger: Ningbo Gaofa Automotive Control System wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.