Ningbo BaoSi Energy Equipment: Dies ist jetzt besonders wichtig

Ningbo BaoSi Energy Equipment, ein Unternehmen aus dem Markt "Industriemaschinen", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 8.14 CNY etwas im Plus (+0.25 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Unsere Analysten haben Ningbo BaoSi Energy Equipment nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ningbo BaoSi Energy Equipment. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Ningbo BaoSi Energy Equipment-Aktie: der Wert beträgt aktuell 69,57. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Ningbo BaoSi Energy Equipment ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 57,35). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Ningbo BaoSi Energy Equipment damit ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 57,13 liegt Ningbo BaoSi Energy Equipment unter dem Branchendurchschnitt (21 Prozent). Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 72 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.