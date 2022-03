Nine Energy Service-Aktie: Ein Blick auf das jüngste Short Interest!

Der Anteil der leer verkauften Aktien von Nine Energy Service Inc. (NYSE:NINE) ist seit dem letzten Bericht um 8,23% gestiegen. Das Unternehmen meldete kürzlich, dass es 1,74 Millionen leerverkaufte Aktien hat, was 7,1 % aller regulären Aktien entspricht, die für den Handel verfügbar sind. Auf der Grundlage des Handelsvolumens würden Händler im Durchschnitt 5,5 Tage benötigen, um ihre Short-Positionen zu decken.

Warum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!