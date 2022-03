Nine Energy Service-Aktie: Im Aufwind?!

Die Aktie von Nine Energy Service Inc. (NYSE:NINE) steigt am Dienstagmorgen, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Finanzergebnisse vorgelegt hat.

Überblick

Nine Energy sagte, dass der Umsatz im vierten Quartal um 13% gegenüber dem Vorquartal auf $105,09 Millionen gestiegen ist, was die Schätzung von $95,8 Millionen übertraf. Das Unternehmen meldete einen Quartalsverlust von 52 Cents pro Aktie und übertraf damit die Schätzung für



