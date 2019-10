Nimmt die chinesische Regierung mehr Einfluss auf Alibaba?

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Die Stadt Hangzhou, in der das chinesische Tech-Unternehmen Alibaba (WKN:A117ME) seinen Sitz hat, hat kürzlich angekündigt, dass sie die Regierungsbeamten für die Zusammenarbeit mit 100 lokalen Unternehmen benennen wird. Die Stadt gab keine vollständige Liste dieser Unternehmen heraus, doch die chinesischen Staatsmedien gaben an, dass Alibaba und der Autohersteller Geely beide auf der Liste standen.

Die Stadt erklärte, dass die Initiative hauptsächlich darauf abzielte, die Produktionskapazitäten der Unternehmen zu verbessern. Alibaba erklärte, dass der Beauftragte nur als “Brücke zum Privatsektor” dienen würde und nicht “die Geschäftstätigkeit beeinträchtigen würde”.

Dennoch gibt die Ernennung eines Regierungsvertreters für Alibaba nach wie vor Anlass zur Sorge um die Zukunft des Technologieriesen. Lass uns über die bestehenden Beziehungen zwischen Alibaba und der chinesischen Regierung sprechen, und darüber, ob die letztere ihren Einfluss auf das Unternehmen verstärken wird oder nicht.

Chinas Wirtschaftsstrategien

Chinas “sozialistische Marktwirtschaft”, ein Begriff, der Anfang der 90er Jahre geprägt wurde, umfasst sowohl staatliche Unternehmen in Schlüsselindustrien (wie Energie, Telekommunikation, Finanzen und Bildung) als auch Unternehmen des privaten Sektors. Diese beiden Hälften überschneiden sich: die Investoren können die Aktien vieler staatlicher Unternehmen in China kaufen, und die chinesische Regierung kontrolliert streng das Verhalten von Unternehmen des privaten Sektors mit einer wachsenden Liste von Vorschriften.

So hat die Regierung beispielsweise den chinesischen Glücksspielmarkt eingefroren, indem sie im vergangenen Jahr die Zulassung neuer Spiele für neun Monate ausgesetzt und dabei auf die Notwendigkeit einer strengeren Zensur und Spielzeitregeln hingewiesen hat. Die Regierung leitete auch eine massive Untersuchung über die Streaming-Video- und Social-Media-Plattformen aufgrund der laschen Zensur ein und schaltete störende Apps aus.

Die chinesische Regierung gewährt jedoch auch große Regierungsprojekte an die Unternehmen, die sich an die Regeln halten. Ende 2017 erklärte die Regierung, dass Chinas erste Welle offener KI-Plattformen sich auf Alibaba für Smart Cities, Tencent (WKN:A1138D) für den Gesundheitsbereich und Baidu (WKN:A0F5DE) für selbstfahrende Autos verlassen würde, was allen drei “BAT”-Unternehmen langfristigen Rückenwind bringt.

China betrachtet diese Top-Tech-Unternehmen als zentrale Wachstumstreiber, die die Abhängigkeit Chinas von ausländischen Technologien verringern und die Position in Zukunftsmärkten wie KI und Automatisierung stärken. Die Regierung ist wahrscheinlich der Ansicht, dass der Wettbewerb zwischen den BAT-Unternehmen die Entwicklung besserer Technologien vorantreiben wird, während die Zuordnung der einzelnen Unternehmen zu bestimmten Sektoren die Infrastruktur des Landes modernisieren wird.

Die Regierungsdienste sind bereits tief in Tech-Plattformen wie Tencent’s WeChat integriert, mit dem Menschen neben anderen Diensten auch Rechnungen und Strafzettel bezahlen können. Diese Beziehung im Gleichschritt unterscheidet sich deutlich von den engen Beziehungen zwischen den Technologieunternehmen, Regierungsbehörden und Datenschutzbeauftragten in den USA.

Was bedeutet das für Alibaba?

In der Vergangenheit sind die chinesischen Regulierungsbehörden hauptsächlich gegen Branchen wie Werbung vorgegangen, als irreführende medizinische Anzeigen auf Baidu zum Tod eines Krebspatienten führten; Videospiele, was Tencents größtes Geschäft schädigte; und Streaming-Medien, die die Unternehmen wie Weibo und Momo benachteiligten.

Alibaba, das im letzten Quartal 87 % des Umsatzes mit seinen E-Commerce-Plattformen erzielte, ist nicht stark von diesen sich verändernden Märkten abhängig. Das Unternehmen generiert einen Teil der Einnahmen aus Werbung, doch diese wird hauptsächlich auf den eigenen Marktplätzen angezeigt; und Streaming-Video über Youku Tudou, doch diese Plattform ist viel kleiner als Baidus iQiyi und Tencent Video.

Alibaba war im Jahr 2015 einmal mit den Regulierungsbehörden in Konflikt geraten, als die Chinesische Staatsbehörde für Industrie und Wirtschaft (SAIC) das Unternehmen beschuldigte, gefälschte und minderwertige Produkte auf dem Verbraucher-zu-Verbraucher-Marktplatz Taobao zu verkaufen. Alibaba hat sich jedoch gegen das Problem mit strengeren Verkaufsstandards gewehrt und kürzlich behauptet, dass nur eine von 10.000 Bestellungen im vergangenen Jahr problematische Produkte betraf.

Es besteht die Möglichkeit, dass Hangzhous Regierungsbeamten die Operationen von Taobao überprüfen, doch diese Überwachung könnte Alibaba zwingen, noch mehr Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der gefälschten Produkte auf Null zu reduzieren, was für die Investoren eine gute Nachricht wäre. Dies könnte auch die USA davon überzeugen, Taobao endlich von der berüchtigten schwarzen Liste der Produktpiraterie zu entfernen und den Ruf des ausländischen Marktplatzes AliExpress verbessern.

Ziehen wir jedoch keine voreiligen Schlüsse

Hangzhou könnte die Regierungsbeamten dazu abstellen, um bestimmte Teile von Alibabas Geschäft zu überprüfen oder sich über bestimmte Technologien (wie KI, Cloud Services und Automatisierung) zu informieren, oder es könnte nur eine Formalität sein. Daher sollten die Anleger keine voreiligen Schlüsse ziehen.

Stattdessen sollten sie sich auf die Fakten konzentrieren, die am wichtigsten sind. Alibabas Umsatz stieg im letzten Quartal um 42 % pro Jahr, der bereinigte Reingewinn stieg um 54 % und ist nach wie vor der mit Abstand größte E-Commerce- und Cloud-Spieler in China. Die Wall Street erwartet weiterhin, dass der Umsatz und das Ergebnis in diesem Jahr um 32 % bzw. 23 % steigen werden.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 24.09.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

