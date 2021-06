Nimm einfach mein Geld, Disney World

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Letztes Jahr war es surreal, was mit Disney World passiert ist, und jetzt ist es unerwartet aufregend, da die Nation sich aus der COVID-19-Krise herauszuimpfen scheint. Ich bin seit Monaten geimpft, aber als ich vor zwei Wochen durch die Drehkreuze von Disneys (WKN:855686) EPCOT ging – zum ersten Mal seit 15 Monaten ohne Maske – traf es mich härter als ich dachte.

Der Besuch in den Disney Hollywood Studios letzten Montagnachmittag hat auch einige angenehm überraschende nostalgische Töne angeschlagen. Die Pre-Shows von Mickey and Minnie’s Runaway Railway und The Twilight Zone Tower of Terror – und das Einsteigen in die Fahrgeschäfte ohne Plexiglas – machten mir klar, wie sehr ich das vermisse, was ich früher als selbstverständlich ansah.

Disney World macht seit Wochen kleine Schritte in Richtung Normalität, während sich die Impfraten verbessern und die Zahl der neuen Fälle im ganzen Land zurückgeht. Nächste Woche werden die nächtlichen Feuerwerksshows in den beiden ältesten Themenparks des Resorts in Florida wieder aufgenommen. Alles bereitet sich auf den Oktober vor, wenn Disney World 50 Jahre alt wird und der weltweit führende Freizeitparkbetreiber eine 18-monatige Feier mit neuen Fahrgeschäften, Attraktionen und Erlebnissen einläutet. Letzten Dienstag wurden einige der Neuerungen vorgestellt, die ab Oktober in Kraft treten werden und es ist plausibel zu sagen, dass du deinen Besuch jetzt schon planen solltest, wenn du auch nur ein kleiner Fan von Disneys Attraktionen bist.

Warum das so wichtig ist

Die Rückkehr des Feuerwerks in das Magic Kingdom und EPCOT im nächsten Monat ist eine ziemlich große Sache – besonders, wenn du ein Aktionär bist. Die Fähigkeit der Parks, die Gäste bis zum Ende des Tages auf dem Gelände zu halten, bedeutet mehr Möglichkeiten, ihnen Mahlzeiten und Souvenirs zu verkaufen. Es hilft auch, die Kapazität zu erhöhen, indem die Anzahl der Leute, die in den Schlangen und an den Attraktionen warten, reduziert wird, da viele von ihnen die nächtlichen Spektakel genießen.

Beide Themenparks werden im Oktober ihre Abendvorstellungen aufwerten. Das Debüt von „Harmonious“ in EPCOT ist keine Überraschung. Die Gäste haben riesige Lastkähne gesehen, die sich auf die neue Show in der World Showcase Lagoon vorbereiten, die mit Projektionen, Pyrotechnik und choreografierten Fontänen aufwarten wird. Das Magic Kingdom bekommt ebenfalls eine verbesserte Feuerwerksshow, und dieses Mal werden die Projektionen über das ikonische Cinderella Castle hinausgehen und auch die Gebäude der Main Street U.S.A. abdecken. Im Animal Kingdom wird es tagsüber eine Drachen-Show im Discovery River Amphitheater geben.

Über nächtliche Festivitäten in den Disney Hollywood Studios gibt es noch keine Neuigkeiten, aber es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis etwas enthüllt wird. Ein Feature zur Feier des 50. Geburtstags, das sich über das gesamte Resort erstrecken wird, ist eine Flotte von 50 goldenen Skulpturen. In Disneys offiziellem Themenpark-Blog heißt es, dass die Besucher mit diesen Skulpturen auf „überraschende Art und Weise“ interagieren können – es wird interessant sein zu sehen, welche technischen Tricks das Haus der Maus im Ärmel hat.

Die meisten der mit Spannung erwarteten neuen Fahrgeschäfte werden im Oktober noch nicht eröffnet sein. Die beiden Achterbahnen der nächsten Generation, die im EPCOT und im Magic Kingdom in Arbeit sind, werden wahrscheinlich nicht vor dem Ende der 18-monatigen Feierlichkeiten eröffnet. Die Kombination aus verbesserten Erlebnissen und aufgestauter Nachfrage wird jedoch dafür sorgen, dass Zentralflorida in ein paar Monaten mit Touristen überfüllt sein wird. Wenn Disney nicht bereits ganz oben auf deiner Liste der zu berücksichtigenden Reise- und Tourismusaktien stand, solltest du vielleicht etwas Feenstaub auf deine Beobachtungsliste streuen und sie noch einmal überprüfen.

Der Artikel Nimm einfach mein Geld, Disney World ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere 3 Top-Aktien für den Boom neuer Energien

Erneuerbare boomen weltweit, und Staaten wollen aktuell mit Konjunkturpaketen der Branche noch mehr Schub geben. Wir stehen vor Jahrzehnten an beeindruckendem Wachstum.

Davon werden einige Unternehmen enorm profitieren. Wir haben uns nach Top-Aktien umgeschaut, die bei Wasserstoff, Solarenergie und Elektroautos die Nase vorn haben. Es sind Aktien, die nicht jeder auf dem Radar hat, aber das muss nicht lange so bleiben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „3 Aktien für die Zukunft neuer Energien“ jetzt an!



Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 22.06.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2021