Nimble Storage stellt auf der CeBIT 2017 innovative Speichertechnologien vor

San Jose, Kalifornien (ots) - Predictive-Flash Plattform undNimble Cloud Volumes am Stand A45 in Halle 2Der führende Anbieter von Predictive-Flash-Lösungen undPredictive-Cloud-Infrastrukturen, Nimble Storage, wird vom 20. biszum 24. März 2017 auf der CeBIT (Centrum für Büroautomation,Informationstechnologie und Telekommunikation) in Hannover am StandA45 in Halle 2 vor Ort sein. Die Messe deckt mit der diesjährigenAusrichtung auf d!conomy die gesamte Bandbreite der Digitalisierungab. Im Jahr 2016 informierten sich zahlreiche Fachbesucher bei 3.300Ausstellern aus über 70 Ländern über aktuelle Entwicklungen undTrends in der IT. HPE kündigte am 7. März an, dass es Nimble Storagefür eine Milliarde US-Dollar übernimmt.Der Umgang mit Daten und geschäftskritischen Anwendungen inmodernen Infrastrukturen spielt eine immer wichtigere Rolle fürUnternehmen. Doch ein schneller Zugriff auf Daten wird zunehmenddurch langsame Anwendungen ausgebremst. Hier enstehen sogenannte"App-Data Gaps", wodurch der Anwender mit längeren Zugriffszeiten aufdie Daten rechnen muss. Hier setzt Nimble Storage mit seinerPredictive-Flash-Plattform an, die Predictive-Analytics-Software undFlash Storage vereint.Neben der Predictive-Flash-Plattform stellt Nimble auf derdiesjährigen CeBIT die Nimble Cloud Volumes vor, den erstenMulti-Cloud-Speicherdienst der Enterprise-Klasse für die Ausführungvon Anwendungen unter Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure.Unternehmen profitieren von einer Verfügbarkeit auf Enterprise-Ebeneund einem cloudbasierten Blockspeicher mit neuartigen Datendiensten.Der Speicherdienst schafft die Voraussetzungen für die Verlagerungweiterer Workloads mit hohen Speicheranforderungen in die Cloud, daskönnen zum Beispiel traditionelle Transaktionsanwendungen sein.Nimble Cloud Volumes ist wie die Predictive-Cloud-Plattform vonNimble Storage auf eine Verfügbarkeit von 99,9999 % ("Six Nines")ausgelegt und erzielt eine Datenbeständigkeit die eine Million malhöher ist als die von einem nativem Cloud-Blockspeicher.Nimble Storage wird dieses Jahr wieder vor Ort sein und begrüßtalle Besucher an Stand A45 in Halle 2. Die Messe lockt jedes Jahr200.000 Fachbesucher an. Die Hallen sind täglich von 9.00 bis 18.00Uhr geöffnet."Mit unserem Stand auf der CeBit kommen wir der aktuellenNachfrage an wirksamen Flash- und Cloud-Speicherlösungen nach. DieseMesse gilt nicht umsonst als ideales Parkett für innovativeUnternehmen, ist sie doch die weltweit größte in ihrer Branche. Mitunseren Nimble Cloud Volumes, dem ersten Multi-Cloud-Speicherdienstder Enterprise-Klasse für die Ausführung von Anwendungen unter AmazonWeb Services (AWS) und Microsoft Azure, bieten wir allen Unternehmeneinen cloudbasierten Blockspeicher mit neuartigen Datendiensten",sagt Joachim Berger, Sales Director DACH bei Nimble Storage.