Nikolay Markov (Pictet): Geht den Schwellenländer-Zentralbanken das Pulver aus?

August 2020 – In den letzten Monaten haben die meisten grossen Schwellenländer-Zentralbanken ihre Leitzinsen stark gesenkt, um den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie entgegenzuwirken. Aber, kann das so weitergehen und mit welcher Entwicklung müssen wir in Zukunft rechnen?

Schätzung des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!