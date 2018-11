Nikolausstiefel-Aktion bei REWE / Mit Obst und Schoko-Nikolaus gefüllte Stiefel werden an Kinder verschenkt

Köln (ots) - Kreativität wird belohnt: Kinder die zwischen dem 26.und 30. November eine Stiefel-Bastelvorlage in einem REWE-Marktabholen, ausmalen und mit dem eigenen Namen versehen bis zum 3.Dezember wieder abgeben, können sich auf ein paar Leckereien freuen.Am Nikolaustag selbst werden die gebastelten Stiefel mit süßen undgesunden Naschereien befüllt und an die Kinder zurückgegeben.Teilnehmen können alle Kinder bis zwölf Jahre. Alle wichtigenInformationen zur Aktion, aber auch Rezeptideen für leckereNikolaus-Naschereien sind im Internet aufhttps://www.rewe.de/weihnachten/nikolausstiefel-aktion/ zu finden.Die Aktion ist bei REWE Tradition. Seit vielen Jahren macht REWEKindern zur Adventszeit eine Freude und verschenkt einen Stiefelvoller Obst und einem Schoko-Nikolaus. Eins ist jedoch zu beachten:Wer einen Stiefel ergattern möchte, muss schnell sein, denn dieAktion gilt nur solange der Vorrat reicht.Über REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländern präsent.Für Rückfragen:REWE-Pressestelle, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell