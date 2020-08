Nikola Motor Aktie: Das ist jetzt die Quittung!

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass an der Baustelle von Nikola Motor im US-Bundesstaat Arizona, in der künftig die seit langem angekündigten Brennstoffzellen-Trucks produziert werden sollen, nach dem offiziellen Spatenstich am 23. Juli offenbar nichts mehr passiert ist. Nach Informationen einiger Tesla-Fans soll Nel ASA-Partner Nikola noch nicht einmal einen Bauantrag gestellt haben. Das hinderte die Anleger allerdings nicht daran, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung