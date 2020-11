Nikola Corporation: Gerichtlich verfolgt!

Die Nikola Corporation (NASDAQ:NKLA) gab am Montag in einem behördlichen Antrag bekannt, dass das Unternehmen aufgrund der Leerverkäufer-Vorwürfe im September von mehreren Bundesbehörden gerichtlich verfolgt wird.

Das Elektrofahrzeugunternehmen hat zusammen mit derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitern eine Unzahl von Vorladungen von der U.S. Securities and Exchange Commission, dem Justizministerium, der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York und der Bezirksstaatsanwaltschaft des New York ...



