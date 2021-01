Nikola Corporation: Fällt heute die Entscheidung?

Vor dem Beginn des heutigen Handelstags in den USA ist bei der Aktie der Nikola Corporation für Spannung gesorgt, denn der Kurs konnte in der Vorwoche zwar den 50-Tagedurchschnitt bei 19,64 US-Dollar überwinden und in der Spitze bis auf 22,62 US-Dollar vordringen, doch im Anschluss an dieses Hoch fiel der Kurs erneut auf den gleitenden Durchschnitt zurück.

Er konnte gestern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung