Nikola Corporation-Aktie: Das sinkende Schiff!

Vertrauen sieht anders aus. Der südkoreanische Industriekonzern Hanwha Group will sich von rund 50 Prozent seines Anteils an der Nikola Corporation trennen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, sei die Hanwha Group jedoch daran interessiert, die bisherige Kooperation in der Entwicklung fortzusetzen.

Ob allerdings die Kooperation tatsächlich fortgeführt wird, ist etwas fraglich. Schon bei der Trennung von Nikola und General Motors wurde die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung