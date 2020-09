Nikola Corporation-Aktie – Die ganz große Lüge?

Die Börse ist ja reich an Märchen, Intrigen, Gerüchten und natürlich auch treiben die berühmten schwarzen Schafe ihr Unwesen! So geschehen bei Wirecard! Hier fehlte plötzlich ein Milliardenbetrag! Doch der neue Skandal um den LKW-Fahrzeughersteller Nikola Corporation könnte selbst den Wirecard-Skandal in den Schatten stellen! So behauptet das US-Analysehaus Hindenburg Research, dass das gesamte Unternehmen auf einer Lüge aufgebaut ist. Beweise ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



