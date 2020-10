Nikola Corporation-Aktie – Nichts gelernt?!

Die Nikola Corporation-Aktie mit einer Erholung! Aber ist das schon die ersehnte Trendwende? Letztlich hängt die weitere Entwicklung von Nikola auch am Verhalten von General Motors. Der große US-Automobilkonzern soll mit rund 11% an Nikola beteiligt sein – doch der Deal zwischen Nikola und General Motors ist noch nicht in trockenen Tüchern! Etwas irritierend ist allerdings auch die jüngste Meldung von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung