Nikola-Corporation-Aktie: Katastrophe kommt erst noch!

Schön ist das für eventuelle Bullen nicht. Die Nikola-Aktie weist in der nun abgelaufenen Handelswoche drei längere negative, schwarze Tageskerzen auf – sowie zwei kleinere weiße, also positive Tageskerzen. Bei fallenden Kursen steigen die Umsätze dabei an.

Ein klassisches Signal für eine intakte Abwärtsbewegung. Die Nikola-Aktie weiter auf Talfahrt. Daran ändert auch die leichte Erholung von knapp 3 Prozent am Freitag nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



