Nikola Corporation Aktie – Katastrophe!?

Die Nikola-Aktie ist derzeit ein Spielball der Emotionen der Anleger. In den vergangenen Handelstagen kam es erst zu einer sehr kräftigen Aufwärtsbewegung! Innerhalb nur weniger Handelstage konnte sich der Wert verdoppeln! Ausgehend von einem Tief am 10. November bei 17,59 US-Dollar stieg der Wert des mit Betrugsvorwürfen konfrontierten US-Unternehmens an bis auf ein Hoch am 24. November bei 37,95 US-Dollar.