Nikola Corporation Aktie – Diese Stille ist ohrenbetäubend!

Was nicht steigen will, fällt in der Regel! Und die Anleger werden bei der Nikola Aktie ausgesprochen vorsichtig! Denn noch ist der Deal zwischen General Motors und Nikola nicht in trockenen Tüchern! Das schwer gebeutelte US-Unternehmen Nikola Corporation hängt am Tropf von General Motors. Die kurz vor den Betrugsvorwürfen anvisierte Vereinbarung der strategischen Partnerschaft zwischen General Motors und dem “Betrugs-Unternehmen” Nikola ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung