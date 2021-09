Nikola-Corporation-Aktie: Bald 3.000 E-LKW!

Die ersten Prototypen des von Nikola konzipierten E-LKWs für die USA wurden bei IVECO in Deutschland, in Ulm fertiggestellt. Die Kooperation zwischen den beiden Unternehmen wird nun nochmals gefestigt. In Ulm wurde eine Produktionshalle eröffnet – für den Bau von rund 3.000 elektrisch betriebenen LKWs pro Jahr.

