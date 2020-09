Nikola Corporate Aktie: War der Anfangshype gerechtfertigt?

Die Aktie emittierte am 05. Juni 2020 an der NASDAQ zu einem Kurs von 35,98 USD. Innerhalb von 2 Tagen erreichte sie ein Hoch von 94 USD, fiel jedoch seitdem wieder Richtung Emissionskurs und notiert derzeit bei ca. 36,13 USD. Wenn die anfängliche Euphorie über den Börsengang jedoch richtig war, wäre jetzt ein günstiger Einstiegszeitpunkt gekommen. Aber ist dem wirklich so?