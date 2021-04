Nikola: Analysten trauen einiges zu

Weitere Suchergebnisse zu "Nikola Corp":

Inmitten des Sell-Offs von Elektromobilitätswerten wie auch beim Wasserstoff festigt der Nikola-Kurs (WKN: A2P4A9) seinen Abwärtstrend auf derzeit 12,84 USD.

Der Handel in Nikola-Papieren ist möglicherweise dadurch negativ beeinflusst, dass man laut Filing vom 15. März eine neue Aktienemission in Höhe von 100 Millionen US-Dollar beantragt hat. Zudem kommt bei Nikola-Investoren der Insiderverkauf des größten Einzelaktionärs und Gründers nicht gut an. So verkaufte Trevor Milton laut neuem Filing 3,5 ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.