Nikola-Aktien: CEO bietet einfach keine Klarheit!

Die Aktien des Elektroauto-Startup-Unternehmens Nikola Corporation (NASDAQ:NKLA) fielen in der Sitzung am Dienstag nach Geschäftsschluss um 7%, nachdem CEO Mark Russell sich weigerte, Licht in die Zukunft eines 2-Milliarden-Dollar-Deals mit General Motors (NYSE:GM) zu werfen.

Was geschah:

In einem CNBC-Interview mit dem "Mad Money"-Moderator Jim Cramer lehnte Russell es ab, sich zu dem 2-Milliarden-Dollar-Deal von GM zu äußern, da die Diskussionen noch andauerten.



