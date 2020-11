Nikola Aktie: Das wird jetzt wohl entscheidend!

Die Aktie von Nikola Motor zeigt sich in der aktuellen Börsenwoche mit leichter Tendenz nach oben. Bei 15,70 Euro notierten die Papiere des US-Truck-Entwicklers zum Handelsschluss am Freitag in Frankfurt, am Dienstag standen am Ende bereits 16,50 Euro auf dem Kurszettel. Dennoch beträgt das Minus bei der Nikola-Aktie aus der zurückliegenden Woche weiterhin rund acht Prozent. Seit Anfang Oktober hat der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung