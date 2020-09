Nikola-Aktie: Das verändert alles!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die Nikola-Aktie hatte es nicht immer leicht an den Märkten. Gestartet war das Papier noch mit großen Hoffnungen, allerdings war die Geduld der Anleger eher begrenzt. Nachdem es über längere Zeit keine guten Nachrichten zu hören gab, nahmen die Bären das Ruder in die Hand und beförderten die Aktie auf einen anhaltenden Abwärtstrend. Die Corona-Krise beschleunigte diese Entwicklung zusätzlich und so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung