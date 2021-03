Nikola-Aktie: Das sind nun die Konsequenzen!

Der Ausverkauf der Aktie von Nikola Motor an der Börse scheint erst einmal gestoppt. Nachdem die Papiere des US-amerikanischen Truck-Entwicklers am 25. Februar noch mit 18,04 Euro bewertet worden waren, ging es bis zum vergangenen Freitag weit in den Kurskeller. Genau 12 Euro waren die Nikola-Aktie kurzzeitig damals nur noch wert, bis Dienstagvormittag hat sie sich wieder auf 12,70 Euro vorgearbeitet. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!