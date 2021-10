Nikola-Aktie: Das nächste Allzeittief?

Die Nikola-Aktie verlangt ihren Anlegern viel Geduld ab. Immer wieder setzte der Aktienkurs des Elektrolasterherstellers in den letzten Monaten zu einer Zwischenrallye an, um danach wieder auf neue Tiefststände zu fallen. Auch in den letzten Wochen hatte sich die Nikola-Aktie von ca. acht Euro auf etwas über zehn Euro erholt, im Anschluss aber wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Ist schon wieder ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



