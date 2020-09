Nikola-Aktie: Das ist eine klare Ansage!

Nur selten hat die Nikola-Aktie einen so furchtbaren Tag erlebt wie am vergangenen Montag. Der Gründer Trevor Milton entschied sich spontan, den Konzern zu verlassen und sorgte damit für einigen Wirbel. Dass der Rücktritt nur kurz nach dem Aufkommen von Betrugsvorwürfen geschah, sah manch einer als indirekte Bestätigung für die Behauptungen der Shortseller an. Ein Schuldeingeständnis gab es jedoch nicht und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



