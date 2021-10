Nikola-Aktie: Auch hier geht es abwärts!

Das war eine Woche, die die Nikola-Aktionäre nicht so schnell vergessen dürften. Mehr als 10% verlor der Titel an Wert. Damit setzt sich der übergeordnete Abwärtstrend weiter fort. Auf Monatsbasis fiel der Kurs des Designunternehmens zwar nur um rund 1,3% nach unten. Dieser Weg wurde lediglich kurzzeitig von Rücksetzern unterbrochen. Alles in allem bleibt die Dynamik auf einem hohen Niveau.

