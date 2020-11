Nikola Aktie: Das hat sie überzeugt!

Nein, die zurückliegende Woche war wahrlich nicht die schlechteste für Nikola Motor an der Börse. So haben sich die Papiere des US-amerikanischen Truck-Entwicklers von 17,85 Euro noch am vorvergangenen Freitag auf 22,50 Euro vor diesem Wochenende verbessert. In den zurückliegenden fünf Handelstagen hat die Nikola-Aktie somit um rund 26 Prozent zugelegt. Wie ist das bei einem solch umstrittenen Unternehmen zu erklären? ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



