Nikola: Aktie explodiert +71% – was ist hier los?

Was für eine gelungene Börsenpremiere: Völlig losgelöst präsentiert sich die Nikola-Aktie (WKN: A2P4A9) nach ihrem Trading-Debüt an der Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch letzter Woche (wir berichteten). Bis auf 61,58 USD oder +71,19% knallt das Papier des H2-Truck-Herstellers heute – was ist passiert?

Auf den ersten Blick sind keine Nachrichten auszumachen, die eine so monströse Kursbewegung ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.