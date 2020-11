Nikola Aktie: Ein echter Paukenschlag!

Die Aktie von Nikola Motor schien Ende der vergangenen Woche wieder auf dem absteigenden Ast. Nach einem ordentlichen Aufschlag im Wochenverlauf, von gut 15 Euro ging es auf bis zu 17,15 Euro, fielen die Papiere des US-Truck-Entwicklers am Freitag bis zum Handelsschluss in Frankfurt wieder auf 16 Euro zurück. Doch in die neue Börsenwoche startet Nikola mit einem echten Paukenschlag: In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



