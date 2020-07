Nikola Aktie: Weitere Verluste!

Nikola Aktie: Der Aktienkurs ist weiter gen Süden gefallen. So wurde in den jüngsten Handelstagen die 100-Tagelinie erreicht. Zudem ist das 78,6 % Fibonacci-Retracement der vorangegangenen Aufwärtsbewegung fast getroffen. Da sich der Anteilschein in einer sehr stark überverkauften Situation befindet, wird eine Gegenbewegung immer wahrscheinlicher. Allerdings muss erst die fallende Trendlinie als Trigger überwunden sein. Auf der Unterseite kommt die 200-Tagelinie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung