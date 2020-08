Nikola Aktie: War das jetzt der Durchbruch!?

Die Aktie von Nikola Motor hat am Montagnachmittag einen satten Sprung um zeitweilig mehr als 15 Prozent an der Börse hingelegt. Hintergrund ist, dass der US-Truck-Entwickler im Auftrag von Republic Services 2.500 elektrifizierte Müllfahrzeuge fertigen soll. Darüber hinaus bestehe eine Option, den Auftrag auf 5.000 Stück auszuweiten, heißt es. Laut Nikola-Mitteilung soll es der größte Einzelauftrag in der Abfallwirtschaft sein. War ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



