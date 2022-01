Nikola-Aktie: Vertrauen gewonnen!

Der Truck-Entwickler Nikola hat seinen Absturz an der Börse zunächst einmal gestoppt. Nach einem Kursverfall von annähernd 30 Prozent binnen einer Woche, legten die Papiere des umstrittenen US-Unternehmens am Dienstag in Xetra-Handel um 4,6 Prozent auf 6,20 Euro zu. Dass die Börsianer wieder etwas zuversichtlicher auf Nikola Motors schauen, hat offenbar einen Grund: Das Unternehmen, das einst Brennstoffzellen-Trucks auf den Markt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



