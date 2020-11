Nikola Aktie: Überraschung nach Börsenschluss!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Aktie von Nikola scheint sich nach ihrer Achterbahnfahrt vom Montag wieder beruhigt zu haben. Direkt zum Start in die neue Börsenwoche waren die Papiere des US-Truck-Entwicklers um mehr als 12 Prozent auf 17,95 Euro in die Höhe geschossen – nur um bis zum Abend auf 15,95 Euro einzubrechen, auf einen niedrigeren Kurs als am Freitag zum Handelsschluss. Der Anstieg der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung